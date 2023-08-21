В Москве благоустройство студенческого квартала у МГТУ Баумана выполнено на 75%

Благоустройство студенческого квартала, расположенного возле МГТУ имени Н.Э. Баумана, выполнено на 75%. Основные работы планируют завершить к сентябрю.

Об этом сообщает РИАМО.

«Комплексное благоустройство улиц и переулков в районе университета — самый крупный проект этого года в Центральном округе столицы. Главная задача — сделать пространства более современными и функциональными, сохранив их транзитные функции», — прокомментировал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Благоустройство проводится на улицах Бауманской, 2-й Бауманской, Малой Почтовой, Ладожской, Госпитальной, в Хомутовском тупике, в переулках Бригадирском, Старокирочном и других.

Ранее сообщалось, что в Московской области до конца года после благоустройства откроют шесть лесопарков.