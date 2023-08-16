В Подмосковье до конца года после благоустройства откроют шесть лесопарков

В Московской области до конца года после благоустройства откроют шесть лесопарков.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Мособлдуму.

В ведомстве отметили, что «Авангард» в Электростали, Ольгинский лесопарк в Балашихе, Лобненский лесопарк уже открыты.

На 2024 год запланировано благоустройство ещё тринадцати лесопарков в Московской области.

Ранее сообщалось, что в московском парке имени 40-летия ВЛКСМ в рамках благоустройства территории появилась скейт-площадка в центре зелёной зоны.