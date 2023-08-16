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В парке имени 40-летия ВЛКСМ в Москве появился скейт-парк

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В столичном парке имени 40-летия ВЛКСМ в рамках благоустройства территории появилась скейт-площадка в центре зелёной зоны.
В парке имени 40-летия ВЛКСМ в Москве появился скейт-парк
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в парке могут тренироваться спортсмены разного уровня подготовки.

«Ранее этот участок никак не использовался, да и новый спортивный объект не испортит восприятия пространства», — прокомментировал замглавы столичного Департамента капремонта Михаил Никифоров.

В материале на портале также уточняется, что общая площадь скейт-парка составляет около 260 квадратных метров.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице в рамках комплексного развития территорий (КРТ) построят 14 спортивных комплексов общей площадью более 91,5 тыс. кв. м.

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