Воробьёв доложил Путину о сбитых силами ПВО двух БПЛА в Подмосковье
- kremlin.ru
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Рабочая встреча состоялась 21 августа.
«На состоявшейся встрече губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину об имевших место ситуациях о двух сбитых БПЛА силами ПВО», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.
На встрече Воробьёв также рассказал главе государства о поддержке семей бойцов СВО в регионе, о ситуации с рекультивацией полигонов, а также о процессе решения вопроса с аварийным жильём в Подмосковье.
21 августа силами ПВО России были сбиты два беспилотника, при этом обломки одного из них упали на садовый дом в СНТ «Дорожник» в городском округе Истра.
В результате пострадали два человека.