Воробьёв доложил Путину о сбитых силами ПВО двух БПЛА в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту Владимиру Путину о сбитых силами противовоздушной обороны двух украинских беспилотниках в Подмосковье.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Рабочая встреча состоялась 21 августа.

«На состоявшейся встрече губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину об имевших место ситуациях о двух сбитых БПЛА силами ПВО», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

На встрече Воробьёв также рассказал главе государства о поддержке семей бойцов СВО в регионе, о ситуации с рекультивацией полигонов, а также о процессе решения вопроса с аварийным жильём в Подмосковье.

21 августа силами ПВО России были сбиты два беспилотника, при этом обломки одного из них упали на садовый дом в СНТ «Дорожник» в городском округе Истра.

В результате пострадали два человека.