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Воробьёв доложил Путину о сбитых силами ПВО двух БПЛА в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту Владимиру Путину о сбитых силами противовоздушной обороны двух украинских беспилотниках в Подмосковье.
Воробьёв доложил Путину о сбитых силами ПВО двух БПЛА в Подмосковье
  • kremlin.ru

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Рабочая встреча состоялась 21 августа. 

«На состоявшейся встрече губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину об имевших место ситуациях о двух сбитых БПЛА силами ПВО», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

На встрече Воробьёв также рассказал главе государства о поддержке семей бойцов СВО в регионе, о ситуации с рекультивацией полигонов, а также о процессе решения вопроса с аварийным жильём в Подмосковье.

21 августа силами ПВО России были сбиты два беспилотника, при этом обломки одного из них упали на садовый дом в СНТ «Дорожник» в городском округе Истра. 

В результате пострадали два человека.

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