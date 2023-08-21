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Воробьёв объявил о запуске 75 автобусов в связи с открытием новых направлений МЦД

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв анонсировал запуск 75 автобусов в связи с открытием новых направлений МЦД.
Воробьёв объявил о запуске 75 автобусов в связи с открытием новых направлений МЦД
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

Об этом сообщает «Радио 1».

«Обращаю внимание на то, что одним из самых важных, ключевых запросов жителей остаётся автобусное сообщение. Теме транспорта на прошлой неделе было посвящено заседание президиума Госсовета. В контексте МЦД мы запускаем 75 автобусов», — сказал Воробьёв на еженедельном совещании с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

По словам губернатора, очень важно посмотреть, какие маршруты и как должны быть устроены, чтобы пассажирам было максимально удобно пользоваться железнодорожным транспортом.

Ранее сообщалось, что за первый полный день работы третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) было совершено 350 тыс. поездок.

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