Собянин: за первый полный день работы МЦД-3 было совершено 350 тысяч поездок
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«350 тыс. поездок совершили пассажиры МЦД-3 за первый полный день работы», — написал он в Telegram.
Отмечается, что самыми востребованными стали станции Зеленоград — Крюково, Андроновка и Ховрино.
17 августа состоялось открытие движения по новой наземной ветке метро — третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3), Ленинградско-Казанскому.
Российский президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что в России более 14 млрд человек сделали выбор в пользу общественного транспорта, несмотря на бум роста личных автомобилей.