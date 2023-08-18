Собянин: за первый полный день работы МЦД-3 было совершено 350 тысяч поездок

За первый полный день работы третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) было совершено 350 тыс. поездок.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«350 тыс. поездок совершили пассажиры МЦД-3 за первый полный день работы», — написал он в Telegram.

Отмечается, что самыми востребованными стали станции Зеленоград — Крюково, Андроновка и Ховрино.

17 августа состоялось открытие движения по новой наземной ветке метро — третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3), Ленинградско-Казанскому.

Российский президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что в России более 14 млрд человек сделали выбор в пользу общественного транспорта, несмотря на бум роста личных автомобилей.