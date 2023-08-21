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В Госдуму внесли законопроект о стипендии для студентов-очников не ниже МРОТ

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В Государственную думу внесли законопроект, устанавливающий минимальный размер стипендий на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
В Госдуму внесли законопроект о стипендии для студентов-очников не ниже МРОТ
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Уточняется, что речь идёт о студентах, об аспирантах, ординаторах, ассистентах-стажёрах, обучающихся очно на бюджете.

В документе сказано, что нормативы для формирования стипендиального фонда за счёт ассигнований федерального бюджета с 2024 года правительство России будет определять с учётом предусмотренных законопроектом требований.

В мае вице-спикер Госдумы Борис Чернышов прокомментировал в беседе с RT подготовленный к внесению в Госдуму законопроект, которым предлагается выплачивать стипендию не ниже установленного МРОТ студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажёрам, обучающимся очно.

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