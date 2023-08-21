Узнать больше

В Краснодарском крае рекультивируют три свалки общей площадью 26 гектаров

Короткая ссылка
В Краснодарском крае, в частности в Краснодаре, Горячем Ключе и Славянске-на-Кубани, рекультивируют три свалки общей площадью 26 га по нацпроекту «Экология».
В Краснодарском крае рекультивируют три свалки общей площадью 26 гектаров
  • Gettyimages.ru
  • © pashapixel

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

На данный момент в Славянском районе проходит подготовительный этап работы — планировка участка и уплотнение свалки.

Также планируют установить защитный экран, выполнить отсыпку чернозёмом и посеять многолетние травы.

Работы планируют закончить в мае 2024 года.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в ходе сооружения южного вестибюля строящейся станции «Новаторская» Троицкой линии метро строители приступили к монтажу вентиляционной ветки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить