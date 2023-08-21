В Краснодарском крае рекультивируют три свалки общей площадью 26 гектаров

В Краснодарском крае, в частности в Краснодаре, Горячем Ключе и Славянске-на-Кубани, рекультивируют три свалки общей площадью 26 га по нацпроекту «Экология».

Gettyimages.ru

© pashapixel