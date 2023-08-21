В Краснодарском крае рекультивируют три свалки общей площадью 26 гектаров
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24».
На данный момент в Славянском районе проходит подготовительный этап работы — планировка участка и уплотнение свалки.
Также планируют установить защитный экран, выполнить отсыпку чернозёмом и посеять многолетние травы.
Работы планируют закончить в мае 2024 года.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в ходе сооружения южного вестибюля строящейся станции «Новаторская» Троицкой линии метро строители приступили к монтажу вентиляционной ветки.