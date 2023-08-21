В Омской области похитили более 35 млн рублей, выделяемых по программе «Пушкинская карта»

По данным пресс-службы управления ФСБ Омской области, в регионе похитили свыше 35 млн рублей, выделяемых по программе «Пушкинская карта».

По версии следствия, злоумышленники приобретали «Пушкинские карты» у граждан в возрасте от 14 до 22 лет, которым выплачивается государственная субсидия в размере 5 тыс. рублей ежегодно для посещения культурных мероприятий.

Для снятия наличных злоумышленники организовывали фиктивные мероприятия, билеты на которые продавались только с использованием льготных карт.

В результате расследования было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Минкультуры России предупредили о пожизненной блокировке «Пушкинской карты» в случае нарушения правил программы три раза.