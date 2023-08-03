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В Минкультуры сообщили о пожизненной блокировке «Пушкинской карты» при нарушении правил

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В Минкультуры России предупредили о пожизненной блокировке «Пушкинской карты» в случае трёхкратного нарушения правил программы.
В Минкультуры сообщили о пожизненной блокировке «Пушкинской карты» при нарушении правил
  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что карта выпускается индивидуально на каждого участника, поэтому её перепродажа или передача в дар другому человеку являются серьёзным нарушением правил программы.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что после обнаружения несоблюдения условий пользования в отношении участников будут применены санкции.

«Начиная с сегодняшнего дня любое однократное нарушение правил программы повлечёт за собой блокирование карты до конца календарного года (то есть до 31 декабря года, в течение которого произошло нарушение). Нарушение, совершённое тем же участником программы повторно, повлечёт за собой блокирование карты на 365 дней, начиная с момента выявления нарушения. Третье нарушение правил программы будет означать бессрочное исключение пользователя из программы «Пушкинская карта», — говорится в сообщении.

Ранее Минкультуры анонсировало программу «Культурная карта 4 + 85».

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