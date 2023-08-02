Минкультуры заявило о старте программы «Культурная карта 4 + 85» для детей из новых регионов
- РИА Новости
Об этом рассказала глава ведомства Ольга Любимова в своём Telegram-канале.
«Первые 200 детей из Луганской Народной Республики уже приехали в Москву и Петербург. Они посетят культурные учреждения двух столиц», — пишет министр.
Она поделилась, что до 4 августа 100 детей в Москве побывают на обзорной экскурсии, в Пушкинском музее и Музее Победы, также увидят программу «КороЛЕВство» в Большом Московском цирке и балет-поэму «Бахчисарайский фонтан» в РАМТе.
Другая группа съездит на обзорную экскурсию в Петербурге, посетит Петропавловскую крепость, музей-заповедник «Гатчина», посмотрит спектакль «Щелкунчик» в Мариинском театре и представление «Страшная сила братьев Запашных» в Цирке на Фонтанке.
Ранее сообщалось, что агентство по туризму Удмуртии запустило акцию по поддержке членов семей участников спецоперации. Они смогут бесплатно посещать туристические объекты и фестивали.