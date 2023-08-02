Минкультуры заявило о старте программы «Культурная карта 4 + 85» для детей из новых регионов

Минкультуры России запустило программу «Культурная карта 4 + 85», в которую включено восемь туристических маршрутов для детей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом рассказала глава ведомства Ольга Любимова в своём Telegram-канале.

«Первые 200 детей из Луганской Народной Республики уже приехали в Москву и Петербург. Они посетят культурные учреждения двух столиц», — пишет министр.

Она поделилась, что до 4 августа 100 детей в Москве побывают на обзорной экскурсии, в Пушкинском музее и Музее Победы, также увидят программу «КороЛЕВство» в Большом Московском цирке и балет-поэму «Бахчисарайский фонтан» в РАМТе.

Другая группа съездит на обзорную экскурсию в Петербурге, посетит Петропавловскую крепость, музей-заповедник «Гатчина», посмотрит спектакль «Щелкунчик» в Мариинском театре и представление «Страшная сила братьев Запашных» в Цирке на Фонтанке.

Ранее сообщалось, что агентство по туризму Удмуртии запустило акцию по поддержке членов семей участников спецоперации. Они смогут бесплатно посещать туристические объекты и фестивали.