В Удмуртии члены семей участников СВО смогут бесплатно посещать фестивали и музеи
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Директор Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш рассказала, что в региональное отделение фонда «Защитники Отечества» передали по десять билетов на фестиваль парапланеризма «Взлётные истории» и в несколько региональных музеев.
Получить билеты в фонде можно будет с 1 августа.
Ранее сообщалось, что в Казани более 27 тыс. билетов на посещение учреждений культуры по карте «Батыр» выдали детям участников специальной военной операции.