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В Удмуртии члены семей участников СВО смогут бесплатно посещать фестивали и музеи

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Агентство по туризму Удмуртии запустило акцию в поддержку членов семей участников специальной военной операции (СВО). Им предоставили возможность бесплатного посещения региональных туристических объектов и фестивалей.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Директор Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш рассказала, что в региональное отделение фонда «Защитники Отечества» передали по десять билетов на фестиваль парапланеризма «Взлётные истории» и в несколько региональных музеев.

Получить билеты в фонде можно будет с 1 августа.

Ранее сообщалось, что в Казани более 27 тыс. билетов на посещение учреждений культуры по карте «Батыр» выдали детям участников специальной военной операции.

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