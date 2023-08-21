Турист погиб во время велотура на Алтае
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Республике Алтай.
По данным ведомства, группа туристов из Тюменской области в составе 17 человек передвигалась на велосипедах со стороны районного центра в сторону Телецкого озера.
«Спускаясь с перевала, недалеко от села Балыктуюль один из велосипедистов разогнался, не справился с управлением и упал на землю, ударившись головой о камни», — пояснили в СК.
Несмотря на наличие шлема, турист получил серьёзные травмы и ночью скончался в больнице.
Следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося.
Ранее ГУ МЧС России по региону сообщило, что три человека пропали без вести после того, как лодка перевернулась на Енисее в Туве.