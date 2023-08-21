В Новосибирске проводят проверку по факту насилия над ребёнком со стороны отца
- РИА Новости
Об этом сообщает Сиб.фм.
«Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В настоящее время идёт выяснение обстоятельств. По результату проверки будет вынесено процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском 15 августа ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения удерживал в заложницах девятилетнюю девочку.