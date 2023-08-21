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В Новосибирске проводят проверку по факту насилия над ребёнком со стороны отца

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Следственный комитет России инициировал проверку в Новосибирске по факту насилия, которое отец применил в отношении своего несовершеннолетнего сына.
В Новосибирске проводят проверку по факту насилия над ребёнком со стороны отца
  • РИА Новости

Об этом сообщает Сиб.фм.

«Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время идёт выяснение обстоятельств. По результату проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском 15 августа ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения удерживал в заложницах девятилетнюю девочку.

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