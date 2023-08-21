В Ставрополе 41,2 тысячи жителей воспользовались льготами ЖКУ в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «CвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.
Кроме того, 28 ветеранов Великой Отечественной войны и вдовы участников получили помощь в ремонте жилья в общей сумме на 4 млн рублей.
Также более 4 тыс. родителей получили компенсацию на приобретение школьных принадлежностей.
Ранее сообщалось, что в Московской области многодетные семьи с низким уровнем дохода смогут оформить новую выплату на портале «Госуслуги».