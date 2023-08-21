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В Ставрополе 41,2 тысячи жителей воспользовались льготами ЖКУ в 2023 году

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За первые шесть месяцев 2023 года в Ставрополе 41,2 тыс. жителей воспользовались льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), им было перечислено 393,9 млн рублей, заявил глава города Иван Ульянченко.
В Ставрополе 41,2 тысячи жителей воспользовались льготами ЖКУ в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «CвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.

Кроме того, 28 ветеранов Великой Отечественной войны и вдовы участников получили помощь в ремонте жилья в общей сумме на 4 млн рублей.

Также более 4 тыс. родителей получили компенсацию на приобретение школьных принадлежностей.

Ранее сообщалось, что в Московской области многодетные семьи с низким уровнем дохода смогут оформить новую выплату на портале «Госуслуги».

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