Знакомая пострадавшего от БПЛА в Истре рассказала о падении беспилотника на баню
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Как она отметила в беседе, обломки сбитого беспилотника упали на баню, где в это время был мужчина. Он, предположительно, получил контузию.
При этом, по её словам, серьёзных разрушений от падения обломков нет.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что два человека пострадали и в трёх домах были выбиты стёкла в результате падения украинского беспилотника в подмосковной Истре.