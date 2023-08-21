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Знакомая пострадавшего от БПЛА в Истре рассказала о падении беспилотника на баню

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Знакомая пострадавшего от украинского БПЛА в подмосковной Истре рассказала RT о падении беспилотника на баню.
Знакомая пострадавшего от БПЛА в Истре рассказала о падении беспилотника на баню
  • Gettyimages.ru
  • © pixelfit

Как она отметила в беседе, обломки сбитого беспилотника упали на баню, где в это время был мужчина. Он, предположительно, получил контузию.

При этом, по её словам, серьёзных разрушений от падения обломков нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что два человека пострадали и в трёх домах были выбиты стёкла в результате падения украинского беспилотника в подмосковной Истре.

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