В Москве в парке «Яуза» объединят детские площадки в кластер

В Москве в рамках благоустройства парка «Яуза» детские площадки объединят в кластер.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Планируется привести в порядок 14 игровых зон, а также добавить две новые детские площадки.

«На всех 14 игровых зонах решено провести частичный ремонт. Некоторые обновляем полностью, где-то ремонтируем только покрытие, местами заменяем лишь отдельные элементы оборудования», — объяснил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Отмечается, что общая площадь объединённого пространства займёт площадь в 2,7 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Московской области до конца года после благоустройства откроют шесть лесопарков.