Узнать больше

Средняя стоимость нового автомобиля в России выросла на 12%

Короткая ссылка
Средняя цена на новые автомобили в России выросла за первое полугодие 2023 года на 12% до 1,9 млн рублей, а на авто с пробегом — до 18% и составила 1,3 млн рублей, следует из подсчётов специалистов компании «СберАвто» и аналитиков «Чек Индекс».
Средняя стоимость нового автомобиля в России выросла на 12%
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Средняя стоимость нового автомобиля в январе — июне 2023 года выросла до 1,9 млн рублей с 1,7 млн в аналогичном периоде 2022 года, автомобиля с пробегом — до 1,3 млн рублей с 1,1 млн», — приводит сообщение РИА Новости.

В исследовании специалистов отмечается, что чаще всего автомобили покупали в первом полугодии 2023 года жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края и Татарстана.

В Москве новая машина стоит в среднем 2,9 млн рублей, авто с пробегом — 1,7 млн рублей. В Санкт-Петербурге — 1,8 млн рублей и 1,4 млн рублей соответственно.

Ранее АвтоВАЗ поднял цены на ряд комплектаций моделей Vesta и Niva.

Стоимость поездки на такси в России впервые за последние десять лет приблизилась к 33 рублям за 1 км. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить