Средняя стоимость нового автомобиля в России выросла на 12%
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«Средняя стоимость нового автомобиля в январе — июне 2023 года выросла до 1,9 млн рублей с 1,7 млн в аналогичном периоде 2022 года, автомобиля с пробегом — до 1,3 млн рублей с 1,1 млн», — приводит сообщение РИА Новости.
В исследовании специалистов отмечается, что чаще всего автомобили покупали в первом полугодии 2023 года жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края и Татарстана.
В Москве новая машина стоит в среднем 2,9 млн рублей, авто с пробегом — 1,7 млн рублей. В Санкт-Петербурге — 1,8 млн рублей и 1,4 млн рублей соответственно.
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