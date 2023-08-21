Средняя стоимость нового автомобиля в России выросла на 12%

Средняя цена на новые автомобили в России выросла за первое полугодие 2023 года на 12% до 1,9 млн рублей, а на авто с пробегом — до 18% и составила 1,3 млн рублей, следует из подсчётов специалистов компании «СберАвто» и аналитиков «Чек Индекс».

«Средняя стоимость нового автомобиля в январе — июне 2023 года выросла до 1,9 млн рублей с 1,7 млн в аналогичном периоде 2022 года, автомобиля с пробегом — до 1,3 млн рублей с 1,1 млн», — приводит сообщение РИА Новости.

В исследовании специалистов отмечается, что чаще всего автомобили покупали в первом полугодии 2023 года жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края и Татарстана.

В Москве новая машина стоит в среднем 2,9 млн рублей, авто с пробегом — 1,7 млн рублей. В Санкт-Петербурге — 1,8 млн рублей и 1,4 млн рублей соответственно.

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