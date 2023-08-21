В Удмуртии проверят газозаправочные станции после взрыва на АЗС в Махачкале

В Республике Удмуртия проведут массовые проверки на газозаправочных станциях после взрыва на АЗС в Махачкале. Решение было принято на внеочередном заседании республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Премьер-министр правительства Удмуртии Ярослав Семёнов заявил, что объекты, опасные для жителей, не должны быть размещены вблизи жилых домов или социальных объектов.

В рамках проверок особенное внимание уделят заправочным станциям, на которые жалуются жители.

При выявлении нарушений по согласованию с прокуратурой будут инициированы проверки.

При этом управление Ростехнадзора по республике разработает памятку, которая поможет выявлять нарушения.

Ранее глава Ростехнадзора Александр Трембицкий заявил, что ведомство проверит все АЗС в Дагестане после взрыва заправочной станции в Махачкале.