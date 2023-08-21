В Удмуртии проверят газозаправочные станции после взрыва на АЗС в Махачкале
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Премьер-министр правительства Удмуртии Ярослав Семёнов заявил, что объекты, опасные для жителей, не должны быть размещены вблизи жилых домов или социальных объектов.
В рамках проверок особенное внимание уделят заправочным станциям, на которые жалуются жители.
При выявлении нарушений по согласованию с прокуратурой будут инициированы проверки.
При этом управление Ростехнадзора по республике разработает памятку, которая поможет выявлять нарушения.
Ранее глава Ростехнадзора Александр Трембицкий заявил, что ведомство проверит все АЗС в Дагестане после взрыва заправочной станции в Махачкале.