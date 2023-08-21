«Ъ»: российские птицефабрики столкнулись с нехваткой кадров

Российские птицефабрики заявили о нехватке кадров, что может привести к срыву сроков отгрузок и к отмене части заказов.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на основного производителя пищевых яиц в России — птицефабрику «Синявинская», которая рассказала о ситуации в письмах, отправленных ретейлерам.

Причиной возникшей ситуации называется массовый отток мигрантов. Это привело к тому, что крупным агропредприятиям не хватает кадров для формирования полноценных смен для производства готовой продукции.

«Синявинская» просит признать ситуацию форс-мажором и не выставлять штрафы за переносы поставок или недопоставки с 1 августа.

Вместе с этим в российском Минсельхозе утверждают, что постоянно следят за обеспечением отрасли трудовыми ресурсами и птицеводство показывает устойчивые темпы роста производства мяса и яиц.

Также в «Росптицесоюзе», отмечая проблему с персоналом в большинстве отраслей, не прогнозируют снижения объёмов производства на птицефабриках из-за нехватки рабочих.

Ранее Минсельхоз России заявил, что было принято решение о повышении экспортной пошлины на пшеницу с 23 августа.