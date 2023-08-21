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В Санкт-Петербурге ищут пропавшую двухлетнюю девочку

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Двухлетняя девочка пропала в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Об этом информирует ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

«Ориентировочно около дома 65 на проспекте Маршала Блюхера пропала... двухлетняя дочь», — говорится в сообщении.

По данным полиции, у девочки серо-голубые глаза и русые волосы. Рост ребёнка 96 см.

Полиция устанавливает местонахождение девочки.

Днём ранее в Краснодарском крае нашли живым пропавшего 17 августа ребёнка.

Также сообщалось, что в торговом центре на востоке Москвы обнаружили тело младенца в туалете.

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