В Санкт-Петербурге ищут пропавшую двухлетнюю девочку

Двухлетняя девочка пропала в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Об этом информирует ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

«Ориентировочно около дома 65 на проспекте Маршала Блюхера пропала... двухлетняя дочь», — говорится в сообщении.

По данным полиции, у девочки серо-голубые глаза и русые волосы. Рост ребёнка 96 см.

Полиция устанавливает местонахождение девочки.

Днём ранее в Краснодарском крае нашли живым пропавшего 17 августа ребёнка.

Также сообщалось, что в торговом центре на востоке Москвы обнаружили тело младенца в туалете.