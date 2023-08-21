В Санкт-Петербурге ищут пропавшую двухлетнюю девочку
Об этом информирует ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
«Ориентировочно около дома 65 на проспекте Маршала Блюхера пропала... двухлетняя дочь», — говорится в сообщении.
По данным полиции, у девочки серо-голубые глаза и русые волосы. Рост ребёнка 96 см.
Полиция устанавливает местонахождение девочки.
Днём ранее в Краснодарском крае нашли живым пропавшего 17 августа ребёнка.
Также сообщалось, что в торговом центре на востоке Москвы обнаружили тело младенца в туалете.