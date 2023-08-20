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В Wildberries рассказали о повреждениях на складе в Электростали после дождя

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Анастасия Белоусова
В пресс-службе Wildberries рассказали RT об ущербе, нанесённом дождём складу в Электростали.

Сильный ливень на складе повредил крышу, в результате чего вода попала внутрь на площадь порядка 500 кв. м (общая площадь склада — 250 тыс. кв. м).

«Сотрудники были незамедлительно эвакуированы из данной секции, пострадавших нет. Начались восстановительные ремонтные работы. Товары перемещены в другие секции склада. Сумма ущерба будет установлена в ходе инвентаризации, после чего компенсируем продавцам стоимость утраченного товара», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас склад продолжает работу в стандартном режиме: идёт приёмка товаров от продавцов, отправляются заказы покупателям.

Ранее стало известно, что ливень повредил крышу склада Wildberries в Электростали.

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