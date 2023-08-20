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В Электростали ливень повредил крышу склада Wildberries

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Ливень повредил крышу склада Wildberries в Электростали.
В Электростали ливень повредил крышу склада Wildberries
  • РИА Новости

Об этом сообщили в компании.

«На складе компании в Электростали сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода попала внутрь на площадь порядка 500 кв. м (общая площадь склада — 250 тыс. кв. м)», — говорится в сообщении. 

Начались восстановительные работы, склад продолжает работу.

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