Власти заявили о выпадении более 40% месячной нормы осадков в ряде районов Москвы

В ряде районов Москвы менее чем за час выпало более 40% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«В период с 15:00 до 16:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков», — говорится в заявлении.

Отмечается, что наибольшее количество осадков зафиксировано в Северо-Восточном административном округе, Северном административном округе и Северо-Западном административном округе.

Ранее Дептранс Москвы предупредил о возможной задержке наземного транспорта из-за плохой погоды.