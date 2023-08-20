Власти заявили о выпадении более 40% месячной нормы осадков в ряде районов Москвы
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«В период с 15:00 до 16:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков», — говорится в заявлении.
Отмечается, что наибольшее количество осадков зафиксировано в Северо-Восточном административном округе, Северном административном округе и Северо-Западном административном округе.
Ранее Дептранс Москвы предупредил о возможной задержке наземного транспорта из-за плохой погоды.