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Путин назвал уникальным явлением фестиваль университетского спорта на Урале

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Президент России Владимир Путин назвал уникальным спортивным явлением Международный фестиваль университетского спорта с участием спортсменов из БРИКС, ШОС и СНГ.
Путин назвал уникальным явлением фестиваль университетского спорта на Урале
  • РИА Новости

«Рад приветствовать вас на Международном фестивале университетского спорта. Ваш фестиваль — новое, уникальное явление в международном спортивном календаре», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин назвал символичным, что местом проведения фестиваля стал Екатеринбург — город на границе Европы и Азии, один из крупнейших экономических, научных, культурных, студенческих центров России.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин предложил делать фестиваль спорта для студентов на постоянной основе, если результат его проведения будет положительным.

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