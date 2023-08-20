Автоэксперты дали советы по вождению в сильный дождь

Автоэксперты Вячеслав Субботин и Михаил Колодочкин в беседе с RT рассказали о правилах поведения на дорогах во время дождя.

По словам Субботина, наибольшую опасность представляют лужи.

«Это вероятность планирования мгновенная. Выливаются тонны воды, и она не успевает стекать. Если у тебя скорость 60 км/ч, то машина всплывает на этой воде. Достаточно 5 мл водяного покрытия, чтобы автомобиль всплыл. А когда он всплывает, он становится неуправляемым», — объяснил эксперт.

Он отметил, что также опасны брызги от других автомобилей, которые могут напугать, и вероятность получить гидроудар.

«В лужу надо заезжать предельно аккуратно, не гнать волну. Аккуратно заехал и аккуратно выехал. А лучше включай аварийку и оставь машину в безопасном месте. Полчаса и вода сойдёт», — считает он.

В свою очередь, Колодочкин добавил, что опасность луж ещё и в скрывающихся под ними выбоинах.

«Если вы, не видя её, провалитесь туда, то может быть очень плохо. Потеряете подвеску. Это первая опасность. Второе, если вы едете по относительно равномерному покрытию, но видите, что справа лужа, то имейте в виду, если вы влетите в эту лужу на полном ходу, то машину может развернуть, потому что сопротивление резко изменится», — уточнил автоэксперт.

Он добавил, что важно снизить скорость при ливне и включить противотуманные фары.

Ранее стало известно, что в ряде районов Москвы менее чем за час выпало более 40% месячной нормы осадков.