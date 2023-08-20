Губернатор уточнил, что над Белгородской областью сбили три воздушные цели

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в небе над регионом сбили три воздушные цели.

Ранее он сообщал, что системы ПВО сбили 12 воздушных целей на подлёте к Белгороду.

«Уточнённая информация по работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом: сегодня в период с 13:50 до 14:40 в воздухе было сбито три цели», — написал Гладков в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

В свою очередь, Минобороны России сообщило, что 20 августа примерно в 14:40 мск российские войска пресекли попытку ВСУ атаковать российскую территорию одним БПЛА самолётного типа.