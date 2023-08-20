СК: двое подростков до смерти избили мужчину в Перми
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное управление СК России.
По данным управления, двое 17-летних парней на остановке в Орджоникидзевском районе Перми во время ссоры избили 37-летнего мужчину.
«Оба подозреваемых задержаны, проведён осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Калужской области на базе отдыха два человека погибли при падении деревьев.