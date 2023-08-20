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СК: двое подростков до смерти избили мужчину в Перми

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Два подростка в Перми избили 37-летнего мужчину, от полученных травм пострадавший скончался.
СК: двое подростков до смерти избили мужчину в Перми
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное управление СК России.

По данным управления, двое 17-летних парней на остановке в Орджоникидзевском районе Перми во время ссоры избили 37-летнего мужчину.

«Оба подозреваемых задержаны, проведён осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Калужской области на базе отдыха два человека погибли при падении деревьев.

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