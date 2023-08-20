Почти 60 автомобилей стоит в очереди на проезд по Крымскому мосту
- РИА Новости
Об этом сообщает информационный центр по ситуации на мосту.
«Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 59 транспортных средств», — сказано в сообщении в Telegram-канале центра.
Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Ранее корреспондент YouTube-канала Redacted Патрик Ланкастер сообщил, что Крымский мост работает в обычном режиме, несмотря на утверждения киевских властей об обратном.