Узнать больше

Redacted: Крымский мост работает в обычном режиме, несмотря на утверждения Киева

Короткая ссылка
Крымский мост работает в обычном режиме, несмотря на утверждения киевских властей об обратном, заявил корреспондент YouTube-канала Redacted Патрик Ланкастер.
Redacted: Крымский мост работает в обычном режиме, несмотря на утверждения Киева
  • РИА Новости

Корреспондент также проехал по Крымскому мосту и показал кадры оттуда.

«Ну что же, мы показали вам, что смогли, на Крымском мосту. Ситуация совсем не такая, какой её хотела бы видеть Украина», — сказал Ланкастер.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить