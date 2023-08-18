Redacted: Крымский мост работает в обычном режиме, несмотря на утверждения Киева

Крымский мост работает в обычном режиме, несмотря на утверждения киевских властей об обратном, заявил корреспондент YouTube-канала Redacted Патрик Ланкастер.

Корреспондент также проехал по Крымскому мосту и показал кадры оттуда.

«Ну что же, мы показали вам, что смогли, на Крымском мосту. Ситуация совсем не такая, какой её хотела бы видеть Украина», — сказал Ланкастер.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.

Подробнее — в материале ИноТВ.