Режим ЧС регионального масштаба ввели в Бурятии из-за разрушения дамбы
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Оперштаб сформирован, координируем мероприятия по ликвидации последствий ЧС», — сказал Цыденов.
По его словам, угрозы для жителей нет. Отмечается, что в районе развёрнуты пункты питания и обогрева для людей.
Ранее в Бурятии размыло железнодорожные пути из-за частичного разрушения дамбы.
Также 12 августа сообщалось, что в Уссурийске прорвало дамбу, построенную для сдерживания паводка. В итоге в городе начали эвакуацию жителей нескольких домов.