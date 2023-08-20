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Режим ЧС регионального масштаба ввели в Бурятии из-за разрушения дамбы

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Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба из-за разрушения дамбы.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Оперштаб сформирован, координируем мероприятия по ликвидации последствий ЧС», — сказал Цыденов.

По его словам, угрозы для жителей нет. Отмечается, что в районе развёрнуты пункты питания и обогрева для людей. 

Ранее в Бурятии размыло железнодорожные пути из-за частичного разрушения дамбы.

Также 12 августа сообщалось, что в Уссурийске прорвало дамбу, построенную для сдерживания паводка. В итоге в городе начали эвакуацию жителей нескольких домов.

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