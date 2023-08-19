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Полиция пресекла массовый конфликт в Джейрахском районе Ингушетии

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Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии пресекли массовый конфликт между двумя группами местных жителей в Джейрахском районе республики.
Полиция пресекла массовый конфликт в Джейрахском районе Ингушетии
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное МВД.

«Сегодня в Джейрахском районе между двумя группами жителей республики произошёл конфликт на почве ранее сложившихся неприязненных отношений... Сотрудники Отделения МВД России... пресекли нарушение общественного порядка», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что зачинщиков и активных участников происшествия сотрудники полиции доставили в отделение.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее два человека погибли в результате массовой драки с применением ножей в подмосковном Чехове.

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