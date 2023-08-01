Два человека погибли в результате массовой драки с применением ножей в подмосковном Чехове

Следственный комитет Московской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух мужчин в результате массовой драки.

«Следователем следственного отдела по городу Чехову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек (п. п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК России)», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

По имеющейся информации, 31 июля на участке автомобильной дороги по улице Земская города Чехова две группы мигрантов устроила драку, в результате которой два человека скончались от полученных колото-резаных ранений.

Ранее в Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку на пляже около пруда.