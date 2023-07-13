В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку на пляже около пруда

Мигранты устроили массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на УМВД по Екатеринбургу.

«На место выезжали сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали в полиции.

Уточняется, что пресекали драку и разнимали конфликтующих местные жители.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полицейские депортировали из страны порядка 7 тыс. иностранцев в ходе операции «Нелегал-2023».