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В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку на пляже около пруда

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Мигранты устроили массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку на пляже около пруда
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на УМВД по Екатеринбургу.

«На место выезжали сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали в полиции.

Уточняется, что пресекали драку и разнимали конфликтующих местные жители.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полицейские депортировали из страны порядка 7 тыс. иностранцев в ходе операции «Нелегал-2023».

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