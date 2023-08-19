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Суд арестовал напавших на журналистов ВГТРК в Москве

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Следственный комитет Москвы сообщил, что суд отправил под стражу двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК.
Суд арестовал напавших на журналистов ВГТРК в Москве
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«По ходатайству следствия двум мужчинам, обвиняемым в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов ВГТРК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в заявлении.

Ранее Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в столице.

Уточняется, что на съёмочную группу напали, когда она снимала репортаж о «профессиональных соседях» в одной из квартир на улице Касимовской.

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