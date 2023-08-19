Профессор Финогенова: уволившимся в августе с 1 сентября проиндексируют пенсию

Работников, вышедших на пенсию в августе текущего года, ожидает индексация пенсий с 1 сентября. Об этом заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

В разговоре с агентством «Прайм» она сообщила, что повышенная пенсия может прийти на второй или третий месяц после завершения трудовой деятельности.

Финогенова подчеркнула, что индексацию фиксированной части пенсии в два раза — с 7567,3 рублей до 15134,6 рублей — проведут для пенсионеров, которым в сентябре исполнится 80 лет.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Марина Антонова рассказала, как пенсионеры могут получить прибавку к пенсии.