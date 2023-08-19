Узнать больше

Профессор Финогенова: уволившимся в августе с 1 сентября проиндексируют пенсию

Короткая ссылка
Работников, вышедших на пенсию в августе текущего года, ожидает индексация пенсий с 1 сентября. Об этом заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

В разговоре с агентством «Прайм» она сообщила, что повышенная пенсия может прийти на второй или третий месяц после завершения трудовой деятельности.

Финогенова подчеркнула, что индексацию фиксированной части пенсии в два раза — с 7567,3 рублей до 15134,6 рублей — проведут для пенсионеров, которым в сентябре исполнится 80 лет.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Марина Антонова рассказала, как пенсионеры могут получить прибавку к пенсии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить