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WSJ: производитель Jacobs приостановит продажи ряда брендов в России

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Компания JDE Peet's, производитель кофе Jacobs, приостановит продажи в России брендов Tassimo и Moccona. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на главного исполнительного директора компании Фабьена Симона.

«Инновации в продукции глобального бренда Jacobs для Monarch не будут присылаться в Россию, и компания также прекратит продавать в России некоторые другие международные бренды, в том числе Tassimo и Moccona», — говорится в заявлении.

Уточняется, что компания намерена заменить к концу текущего года в России бренд Jacobs на Monarch.

В июле шведский производитель Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, сообщил, что продал бизнес в России компании «Новые технологии» Игоря Шилова за $117 млн.

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