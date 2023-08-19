WSJ: производитель Jacobs приостановит продажи ряда брендов в России
«Инновации в продукции глобального бренда Jacobs для Monarch не будут присылаться в Россию, и компания также прекратит продавать в России некоторые другие международные бренды, в том числе Tassimo и Moccona», — говорится в заявлении.
Уточняется, что компания намерена заменить к концу текущего года в России бренд Jacobs на Monarch.
В июле шведский производитель Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, сообщил, что продал бизнес в России компании «Новые технологии» Игоря Шилова за $117 млн.