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МО России: вода из Ростовской области в Донбасс поставляется в полном объёме

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Вода для жителей Донбасса по водоводу из Ростовской области поставляется в полном объёме (288 тыс. куб. м). Об этом заявил замминистра обороны Тимур Иванов.
МО России: вода из Ростовской области в Донбасс поставляется в полном объёме
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«Вода (в Донбасс по водоводу из Ростовской области. — RT) поставляется в полном объёме — 288 тыс. кубометров», — сообщил он в интервью телеканалу «Звезда».

Иванов подчеркнул, что за последний год построено восемь водоводов в Донбасс.

В апреле в Донецкой Народной Республике на водоводе Дон — Северский Донец — Донбасс запустили первую насосную станцию для наполнения резервуаров, начался забор воды из реки Дон.

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