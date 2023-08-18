МО России: вода из Ростовской области в Донбасс поставляется в полном объёме

Вода для жителей Донбасса по водоводу из Ростовской области поставляется в полном объёме (288 тыс. куб. м). Об этом заявил замминистра обороны Тимур Иванов.

«Вода (в Донбасс по водоводу из Ростовской области. — RT) поставляется в полном объёме — 288 тыс. кубометров», — сообщил он в интервью телеканалу «Звезда».

Иванов подчеркнул, что за последний год построено восемь водоводов в Донбасс.

В апреле в Донецкой Народной Республике на водоводе Дон — Северский Донец — Донбасс запустили первую насосную станцию для наполнения резервуаров, начался забор воды из реки Дон.