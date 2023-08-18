Вода в сочинском бассейне, где отравились дети, не соответствует нормам

Вода в бассейне сочинского санатория, после посещения которого спортсмены попали в больницу, не соответствует гигиеническим нормам. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора в Краснодарском крае.

«Были отобраны пробы воды бассейна, из четырёх исследованных проб две пробы не соответствовали по гигиеническим нормативам, по результатам будут приняты меры», — отметили в ведомстве.

Заместитель руководителя управления ведомства Надежда Перякина сообщила, что сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее десять московских спортсменов оказались в больнице после посещения сауны с бассейном в санатории «Аврора» Лазаревского района Сочи.

У спортсменов появились кашель и недомогание.