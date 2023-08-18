На форуме «Армия-2023» обсудили перспективы развития технических средств обучения ВС России

В рамках научно-деловой программы форума «Армия-2023» прошла научно-техническая конференция «Современное состояние и приоритетные направления развития технических средств обучения Вооружённых сил Российской Федерации».

В конференции приняли участие должностные лица органов военного управления и силовых ведомств, а также представители образовательных учреждений Минобороны, предприятий промышленности и организаций со всей страны.

В частности, специалисты обсудили вопросы состояния учебно-тренировочных средств и основные направления их развития с учётом внедрения комплексной подготовки, позволяющей готовить экипажи, расчёты и подразделения для выполнения боевых задач, в том числе в ходе проведения специальной военной операции.

Особое внимание уделили разработке и внедрению в боевую подготовку комплексных тактических тренажёров для обучения подразделений в едином виртуальном поле боя.

Также участники мероприятия рассмотрели заявленные предложения от предприятий промышленности по разработке учебно-тренировочных средств.

Ранее технополис ЭРА разработал специальные тренажёры для обучения операторов беспилотников, эти программы могут готовить специалистов для «различных сценариев работы».