На форуме «Армия-2023» обсудили перспективы развития технических средств обучения ВС России
- РИА Новости
В конференции приняли участие должностные лица органов военного управления и силовых ведомств, а также представители образовательных учреждений Минобороны, предприятий промышленности и организаций со всей страны.
В частности, специалисты обсудили вопросы состояния учебно-тренировочных средств и основные направления их развития с учётом внедрения комплексной подготовки, позволяющей готовить экипажи, расчёты и подразделения для выполнения боевых задач, в том числе в ходе проведения специальной военной операции.
Особое внимание уделили разработке и внедрению в боевую подготовку комплексных тактических тренажёров для обучения подразделений в едином виртуальном поле боя.
Также участники мероприятия рассмотрели заявленные предложения от предприятий промышленности по разработке учебно-тренировочных средств.
Ранее технополис ЭРА разработал специальные тренажёры для обучения операторов беспилотников, эти программы могут готовить специалистов для «различных сценариев работы».