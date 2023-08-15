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В технополисе «ЭРА» показали тренажёры для обучения бойцов — операторов БПЛА

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Технополис «ЭРА» разработал специальные тренажёры для обучения операторов беспилотников, эти программы могут готовить специалистов для «различных сценариев работы», рассказал RT временно исполняющий обязанности начальника военного инновационного технополиса полковник Антон Малаховецкий.
В технополисе «ЭРА» показали тренажёры для обучения бойцов — операторов БПЛА
  • Gettyimages.ru
  • © Ekaterina Morozova

«Программа выполнена в высокой степени визуализации, имеет эффекты, усложняющие пилотирование, такие как боковой ветер, дождь, воздушные ямы», — отметил он.

Малаховецкий также показал тренажёры для подготовки военнослужащих войск РХБЗ и для обучения расчётов РСЗО «Торнадо».

Ещё один тренажёр предназначен для подготовки военных по поражению БПЛА.

«Конструкция проста, понятна, имеет низкую себестоимость. После того как обучаемый выполнил упражнение, на мониторе рабочей машины можно убедиться, было ли попадание или не было, то есть военнослужащий и руководитель занятия могут работать над ошибками», — рассказал Малаховецкий.

Как ранее сообщил «Ростех», корпорация планирует увеличить производство беспилотников-камикадзе «Ланцет», которые применяются в ходе военной операции на Украине.

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