В МВД опровергли сообщения об ограничении полномочий Интерпола в России

Информация ряда СМИ об ограничении полномочий Интерпола в России не соответствует действительности, порядок работы организации в стране не изменился. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«Опубликованный <...> приказ МВД России <...> не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России, а также взаимодействия с генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами-членами организации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Россия является полноправным членом Интерпола и продолжает осуществлять полноценное взаимовыгодное сотрудничество по каналам организации со всеми странами объединения в полном объёме.

В министерстве подчеркнули, что сотрудники Интерпола в том числе участвуют в задержании лиц, находящихся в международном розыске по каналам Интерпола, сопровождают процедуры экстрадиции и выдачи разыскиваемых с территории иностранных государств.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на перечень органов внутренних дел, правомочных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, сообщил, что МВД России якобы ограничило полномочия Интерпола в России в оперативно-разыскной деятельности.