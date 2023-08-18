В МВД опровергли сообщения об ограничении полномочий Интерпола в России
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«Опубликованный <...> приказ МВД России <...> не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России, а также взаимодействия с генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами-членами организации», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Россия является полноправным членом Интерпола и продолжает осуществлять полноценное взаимовыгодное сотрудничество по каналам организации со всеми странами объединения в полном объёме.
В министерстве подчеркнули, что сотрудники Интерпола в том числе участвуют в задержании лиц, находящихся в международном розыске по каналам Интерпола, сопровождают процедуры экстрадиции и выдачи разыскиваемых с территории иностранных государств.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на перечень органов внутренних дел, правомочных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, сообщил, что МВД России якобы ограничило полномочия Интерпола в России в оперативно-разыскной деятельности.