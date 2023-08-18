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МВД ограничило НЦБ Интерпола в оперативно-разыскной деятельности

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МВД России ограничило полномочия Интерпола в России в оперативно-разыскной деятельности.
МВД ограничило НЦБ Интерпола в оперативно-разыскной деятельности
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на перечень органов внутренних дел, правомочных осуществлять оперативно-разыскную деятельность.

Отмечается, что подразделению оставили полномочия по проведению работы с запросами, наведению справок и отождествлению личности. 

Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и МВД отменить возможность привлечения бизнеса к административной ответственности со стороны сотрудников полиции за нарушение обязательных требований, оценкой соблюдения которых занимаются надзорные органы.

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