МВД ограничило НЦБ Интерпола в оперативно-разыскной деятельности
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на перечень органов внутренних дел, правомочных осуществлять оперативно-разыскную деятельность.
Отмечается, что подразделению оставили полномочия по проведению работы с запросами, наведению справок и отождествлению личности.
Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и МВД отменить возможность привлечения бизнеса к административной ответственности со стороны сотрудников полиции за нарушение обязательных требований, оценкой соблюдения которых занимаются надзорные органы.