МВД ограничило НЦБ Интерпола в оперативно-разыскной деятельности

МВД России ограничило полномочия Интерпола в России в оперативно-разыскной деятельности.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на перечень органов внутренних дел, правомочных осуществлять оперативно-разыскную деятельность.

Отмечается, что подразделению оставили полномочия по проведению работы с запросами, наведению справок и отождествлению личности.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и МВД отменить возможность привлечения бизнеса к административной ответственности со стороны сотрудников полиции за нарушение обязательных требований, оценкой соблюдения которых занимаются надзорные органы.