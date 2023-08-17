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Путин поручил запретить полиции привлекать бизнес к административной ответственности

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Российский президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и МВД отменить возможность привлечения бизнеса к административной ответственности со стороны сотрудников полиции за нарушение обязательных требований, оценкой соблюдения которых занимаются надзорные органы.
Путин поручил запретить полиции привлекать бизнес к административной ответственности
  • РИА Новости

Такое поручение он дал по результатам XXVI Петербургского международного экономического форума. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее Путин поручил российскому правительству ускорить процесс перевода активов отечественного бизнеса в российскую юрисдикцию.

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