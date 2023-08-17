Путин поручил запретить полиции привлекать бизнес к административной ответственности

Российский президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и МВД отменить возможность привлечения бизнеса к административной ответственности со стороны сотрудников полиции за нарушение обязательных требований, оценкой соблюдения которых занимаются надзорные органы.

РИА Новости

Такое поручение он дал по результатам XXVI Петербургского международного экономического форума. Документ опубликован на сайте Кремля. Ранее Путин поручил российскому правительству ускорить процесс перевода активов отечественного бизнеса в российскую юрисдикцию.