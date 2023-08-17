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Путин поручил ускорить перевод отечественного бизнеса в российскую юрисдикцию

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Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить процесс перевода активов отечественного бизнеса в российскую юрисдикцию.

«Ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию», — говорится в списке поручений на сайте Кремля.

Отмечается, что допускается регистрация иностранных компаний в специальных административных районах в тех случаях, когда возможность их редомициляции (смены юрисдикции. — RT) блокируется или не предусмотрена законодательством иностранного государства, в котором такая компания зарегистрирована.

Ранее Путин поручил МИД России уведомить недружественные государства о приостановке положений налоговых договоров.

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