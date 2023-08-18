Росавиация поручила «Ямалу» и ГТЛК продлить полёты на самолётах А321 в Турцию
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В сообщении в Telegram-канале ведомства сказано, что состоялось совещание под председательством руководителя Росавиации Александра Нерадько по вопросу выполнения полётов авиакомпании «Ямал» для перевозки туристов между Москвой и Антальей с 1 сентября 2023 года.
Уточняется, что в нём приняли участие представители ведомства, АО «ГТЛК», авиакомпании «Ямал», туроператоры TEZ TOUR и FUN&SUN.
Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что более 1,2 тыс. граждан России застряли в турецком городе Анталье из-за отмены рейсов российской авиакомпании Red Wings по техническим причинам.