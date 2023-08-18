Адвокат заявил о намерении обжаловать решение об аресте Мельконьянца
- РИА Новости
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«Мы будем обжаловать», — приводит РИА Новости слова Бирюкова.
Ранее стало известно, что Мельконьянц будет находиться под стражей до 17 октября.
Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что у 14 координаторов «Голоса» в восьми регионах России прошли обыски, в том числе у Мельконьянца.
* Включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021.