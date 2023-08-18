Адвокат заявил о намерении обжаловать решение об аресте Мельконьянца

Адвокат Михаил Бирюков заявил, что защита обжалует решение Басманного суда Москвы об аресте сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца.

«Мы будем обжаловать», — приводит РИА Новости слова Бирюкова.

Ранее стало известно, что Мельконьянц будет находиться под стражей до 17 октября.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что у 14 координаторов «Голоса» в восьми регионах России прошли обыски, в том числе у Мельконьянца.

* Включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021.