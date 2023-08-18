В Херсонской области ввели запрет на использование беспилотников

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о запрете использования беспилотников на территории региона до особого распоряжения.

«В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности подписал указ «О запрете использования беспилотных воздушных судов на территории Херсонской области», — написал он в Telegram.

Отмечается, что использовать БПЛА разрешается только на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области.

В июне исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Костенко подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе.