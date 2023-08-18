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В Херсонской области ввели запрет на использование беспилотников

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о запрете использования беспилотников на территории региона до особого распоряжения.
В Херсонской области ввели запрет на использование беспилотников
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«В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности подписал указ «О запрете использования беспилотных воздушных судов на территории Херсонской области», — написал он в Telegram.

Отмечается, что использовать БПЛА разрешается только на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области.

В июне исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Костенко подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе.

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