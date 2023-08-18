В Геленджикском лесничестве произошёл пожар на площади 2,7 га, возгорание локализовано.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Незамедлительно на место направлена группировка МЧС России, в том числе вертолёт Ми-8 с водосливным устройством. На данный момент пожар локализован на площади 2,7 га», — говорится в сообщении.

К тушению огня привлечены 70 спасателей, 22 единицы техники.

Ранее федеральная Авиалесоохрана сообщала, что за сутки в 23 субъектах России удалось ликвидировать 56 природных пожаров на площади почти 11 тыс. га. Уточняется, что 74,5% лесных пожаров были потушены менее чем в течение суток с момента обнаружения.