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В Геленджикском лесничестве произошёл пожар на площади 2,7 га

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В Геленджикском лесничестве произошёл пожар на площади 2,7 га, возгорание локализовано.
В Геленджикском лесничестве произошёл пожар на площади 2,7 га
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Незамедлительно на место направлена группировка МЧС России, в том числе вертолёт Ми-8 с водосливным устройством. На данный момент пожар локализован на площади 2,7 га», — говорится в сообщении.

К тушению огня привлечены 70 спасателей, 22 единицы техники.

Ранее федеральная Авиалесоохрана сообщала, что за сутки в 23 субъектах России удалось ликвидировать 56 природных пожаров на площади почти 11 тыс. га. Уточняется, что 74,5% лесных пожаров были потушены менее чем в течение суток с момента обнаружения.

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