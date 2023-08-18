ИжГТУ летом 2024 года выпустит первых дипломированных операторов беспилотников
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу университета.
На данный момент в университете ведётся подготовка операторов беспилотников, на каждом курсе обучается по две группы по 25 студентов каждая. Они учатся управлять всеми существующими видами дронов — как самолётного, так и вертолётного типов.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в колледжах начнут обучать управлению БПЛА.