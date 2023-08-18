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ИжГТУ летом 2024 года выпустит первых дипломированных операторов беспилотников

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Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ) летом 2024 года выпустит первых дипломированных операторов беспилотников.
ИжГТУ летом 2024 года выпустит первых дипломированных операторов беспилотников
  • Gettyimages.ru
  • © golubovy

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу университета.

На данный момент в университете ведётся подготовка операторов беспилотников, на каждом курсе обучается по две группы по 25 студентов каждая. Они учатся управлять всеми существующими видами дронов — как самолётного, так и вертолётного типов.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в колледжах начнут обучать управлению БПЛА.

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